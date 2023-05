Ex-BBBs: paraense Kamilla Salgado e Elieser Ambrosio revelam gravidez com chá revelação

A paraense Kamilla Salgado e Elieser Ambrosio esperam pela chegada de mais um bebê. Pais de Bento, 2 anos, eles anunciaram que ‘estão grávidos’, em um chá revelação neste domingo, 07.

Kamilla Salgado e Elieser Ambrosio descobrem sexo do bebê (Fotos: Leo Franco / AgNews)

O evento para 30 pessoas, com a presença de amigos e parentes, foi realizado em um bairro nobre de São Paulo. O casal sal escolheu as cores verde e o rosa para a decoração e muitos ursos.

Kamilla revelou que está no quarto mês de gestação.

O casal que se conheceu no BBB 13, em 2013, e segue junto desde então, estava ansioso para descobrirem o sexo do neném. Ao estourarem um balão, Kamilla e Elieser foram tomados por papel picado rosa, sinalizando que terão uma menina, ao som de "What a Wonderful World”, de Louis Armstrong.

Sem falar como vai se chamar a filha, a ex-BBB revelou que agora deve focar nisso. "A gente ainda não escolheu o nome. Estávamos esperando saber o sexo para focar na decisão", explicou Kamilla.

BEBÊ ARCO-ÍRIS

A chegada da filha foi guardada como segredo pela família. Em março desde ano, o casal deu uma entrevista exclusiva para o Grupo Liberal, já ‘gávidos’.

Kamilla guardou o segredo nos três primeiros meses da gravidez.

Em 2022, no Dia das Mães, a paraense revelou que tinha perdido o bebê: "Estamos superfelizes! Estávamos muito ansiosos para contar, mas como na primeira vez tivemos uma perda, esperamos completar o primeiro trimestre e fazer com calma, preferimos falar só agora."