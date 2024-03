BBB 24: Namorada de Davi atinge 1 milhão de seguidores no Instagram e supera outros participantes

Mani, namorada de Davi, alcançou a incrível marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. A empreendedora apoia o parceiro e comenta os acontecimentos, os eventos do Big Brother Brasil 24 (Globo) com frequência. A companheira de Davi superou Lucas Henrique - o Buda, Fernanda Bande, Giovanna Pitel, Leidy Elin e Giovanna.

"Chegamos num ponto importante, mas que não é o ponto final. Obrigada", escreveu em um post na rede social. Mani aproveitou para pedir votos para eliminar Michel na publicação. Ela defendeu a permanência do parceiro no reality.

Davi já alcançou 6 milhões de seguidores no Instagram. Nesta terça-feira (5), a equipe do participante também comemorou o novo recorde.