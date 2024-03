BBB 24: Produção faz alerta sobre agressão para os brothers e 'puxa orelha' de Davi; entenda

Após o Sincerão desta semana, os participantes do BBB 24 protagonizaram algumas brigas durante a madrugada desta terça-feira (5). A voz da produção precisou intervir duas vezes para dar alertas aos brothers após diversas discussões acaloradas. O Big Boss falou sobre agressão e chamou a atenção de Davi.

Durante um bate-boca entre Leidy Elin e Davi, o brother pediu que a câmera focasse na sister, debochando da sua falta de tempo de tela. "Aqui a câmera, fique na frente. Aproveita seu tempinho de tela. Tela nenhuma até agora", debochou ele.

No entanto, a produção interveio, chamando a atenção do brother e afirmando que a decisão sobre a câmera é da direção do programa. "Atenção, Davi. A câmera é decisão do Big Brother. Davi não deve interferir onde a câmera deve mostrar", disse a voz. "Bem feito", disparou Leidy.

A voz do Big Boss também se pronunciou para fazer um alerta geral sobre agressão física no programa. Durante uma das discussões, Leidy provocou Davi e disse que ele deveria reclamar dela no confessionário, em referência à desclassificação de Wanessa Camargo. "Vai tomar no c*, vai para a casa do caralh*. Eu te agredi? Vai lá no confessionário para eu ser expulsa. Vai para o confessionário, que você só elimina assim", ironizou a sister.

Em outro momento, Giovanna também se envolveu em uma discussão com o baiano. "Vai lá no confessionário falar, lá tem câmera", disse Davi. "Vai você! Você que é viciado em falar no confessionário! Vai lá falar. 'Tô me sentindo agredido'", alfinetou Giovanna.

Mais tarde, a produção entrou novamente e destacou que a análise de agressão é feita pela equipe do programa e não pelos participantes.

"Mimimi de agressão não existe. Agressão é alguma coisa que a gente avalia, que tem uma agressão física. Fora isso, façam o que vocês quiserem, acender a luz do quarto, roubar comida do amiguinho, fazer uma brincadeira, botar uma cadeira no meio do caminho é um problema que não é nosso", disse a voz.

"O que vamos avaliar é agressão física, que pode ser pequena, grande ou média, de acordo com o que vocês têm de alguma relação com a pessoa. Um susto ou bater sem querer pode ser agressão física. Parem de mimimi. Jogo que segue. Até logo!", completou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)