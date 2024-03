BBB 24: Sincerão faz com que participantes montem um enredo do reality

O Sincerão que antecede o 11° Paredão movimentou o Big Brother Brasil 24 nesta segunda-feira (4). Participaram da dinâmica os emparedados Alane, Michel e Davi, o Líder Lucas e o Anjo, Pitel. Os escolhidos foram para o gramado e os demais ficaram dentro da casa.

Os cinco participantes precisam montar um filme e escolher entre oito categorias disponíveis no quadro: diretor (a), protagonista, coadjuvante, figurante, vilã (o), mocinha (o), canastrona/canastrão e espectador (a).

VEJA MAIS

Alane

• diretor: Davi

• protagonista: Alane

• coadjuvante: Fernanda

• figurante: Yasmin

• vilão: Lucas

• mocinha: Beatriz

• canastrão: Bin Laden

• espectadora: Giovanna

"Coloquei o Davi como diretor porque ele é uma pessoa bem articulada, consegue conversar com as pessoas no sentido de entender bem o jogo. Me coloquei como protagonista por motivos óbvios. Coadjuvante porque acho que a Fernanda é uma pessoa que ela tenta ficar chamando a atenção das pessoas, ela trata mal e depois trata bem", diz ela.

"A Yasmin como figurante porque não vejo muita movimentação dela na casa de lavar as coisas e fazer as coisas na casa. Também no jogo só quando ela faz as coisas propositalmente de erros. Vilão o Lucas porque acho que ele é uma pessoa realmente incoerente na minha visão. Ele fala que não vai votar na pessoa e vota. Ele falou que me admirava e não votaria em mim e botou alvo em mim", acrescenta a paraense.

"O Bin como canastrão porque é uma pessoa que está lá na surdina, fala mal das pessoas e depois está sendo lá amigo e a Giovanna como espectadora, porque também não vejo muitas movimentações dela no jogo", finaliza.

Davi

• diretora: Isabelle

• protagonista: Davi

• coadjuvante: Leidy Elin

• figurante: Yasmin

• vilão: Lucas

• mocinho: Matteus

• canastrão: Bin Laden

• ​espectadora: Giovanna

"Coloco como coadjuvante porque ela é uma pessoa que não aparece muito no jogo, mas ela quer ficar se metendo muito no jogo dos outros, no que os outros fazem dentro da casa. Coloquei a Yasmin como figurante porque é uma pessoa que é planta. Parada mesmo, não faz nada, é inútil", disse o brother.

Michel

• diretora: Giovanna

• protagonista: Michel

• coadjuvante: Leidy Elin

• figurante: Matteus

• vilão: Davi

• mocinha: Raquele

• canastrão: Bin Laden

• ​espectadora: Beatriz

Lucas Henrique

• diretor: Bin Laden

• protagonista: Lucas Henrique

• coadjuvante: Leidy Elin

• figurante: Beatriz

• vilão: Davi

• mocinha: Pitel

• canastrona: Alane

• ​espectador: Matteus

Pitel

• diretora: Pitel

• protagonista: Fernada

• coadjuvante: Isabelle

• figurante: Matteus

• vilão: Davi

• mocinha: Raquele

• canastrona: Beatriz

• ​espectadora: Alane