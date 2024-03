BBB 24: Carolina Dieckmann defende Davi em treta com Yasmin Brunet: 'Acontece na vida'

Nas redes sociais, a atriz Carolina Dieckmann, que costuma comentar os acontecimentos do programa, não perdeu tempo e já deixou sua opinião sobre o conflito entre Davi e Yasmin Brunet. "Acontece no jogo, acontece na vida", escreveu. Na formação do paredão, neste domingo (3), a modelo foi puxada para a berlinda por Davi, com a justificativa de que seria "inútil no jogo", mas conseguiu escapar ao vencer a prova bate e volta. A modelo não gostou nada de justificativa do motorista de aplicativo e xingou Davi de várias formas.

Emparedado, Davi chamou a modelo — na votação no confessionário e no contragolpe, na sala — de "jogadora inútil". A comoção foi imediata, tanto dentro quanto fora da casa, e a mãe da participante, Luiza Brunet, chegou a afirmar nas redes que o motorista de aplicativo teria cometido injúria ao referir-se a ela assim.