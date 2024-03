BBB24: Davi vai ao confessionário denunciar suposta agressão de Wanessa

Mais um desentendimento envolvendo Davi e Wanessa ocorreu na madrugada deste domingo (2), no BBB 24. Desta vez, tudo aconteceu após a festa, quando os brothers e sisters estavam no quarto se preparando para dormir. A cantora, ainda eufórica com a festa, entrou dançando e pulando no local. Mesmo sendo contida pelos outros jogadores, ela continuou com a dança em frente a cama de Davi.

Em um dos movimentos, Wanessa atingiu a perna do baianoi, que dormia na cama embrulhado em um dos lençóis. A sister se desculpou, mas ao ser despertado em meio ao susto, ele desceu e foi ao confessionário reclamar com a produção.

“Ela deu um tapa na minha perna”, disse o baiano em conversa com Isabelle e Matteus.

Caso seja confirmada a agressão física, Wanessa pode ser eliminada do camarote e deixar o programa.