Exclusivo: Paraense Marcus Vinicius, do BBB 24, visita o Grupo Liberal

O paraense Marcus Vinicius, ex-participante do BBB 24, foi o entrevistado do programa Tarde + Liberal nesta sexta (1º). Após deixar o confinamento, o ator de 30 anos retornou à sua cidade natal, Belém, e visitou o Grupo Liberal, onde falou sobre a experiência de ter participado do reality show exibido pela TV Globo e revelou seus planos para o futuro.

Na entrevista exclusiva, Marcus explicou alguns comportamentos dentro da casa mais vigiada do Brasil, falou sobre os favoritos à final e deixou claro que voltaria ao confinamento em caso de uma repescagem. Agora fora do BBB, o ator abriu o coração, contou como foi ter realizado o sonho de estar no reality e comemorou a recepção calorosa da família e dos fãs na quarta-feira (28) à noite, no aeroporto de Belém.

"Foi muito emocionante e gostoso. Eu sempre quis participar do Big Brother e sabia que ia para o programa, mas sair com esse calor, com esse carinho das pessoas, na nossa terra, isso é muito bom. Eu assisti o Big Brother desde o primeiro e sempre quis participar, então quando fiz 18 anos comecei a me inscrever e uma hora eu ia entrar", disse.

Marcus revelou que continua se adaptando com a nova rotina, abordado por fãs e recebendo carinho onde chega. Agora ele deseja focar na carreira de apresentador, voltado ao entretenimento, após receber inúmeros conselhos e elogios por sua desenvoltura nos programas em que participou depois do confinamento.

Marcus falou sobre os colegas de confinamento e revelou seus favoritos à final (Foto/Igor Mota/O Liberal)

"Ao sair do programa, eu percebi que as pessoas estavam gostando da minha personalidade. As pessoas estavam muito empolgadas e viam em mim um possível apresentador, que se sairia muito bem nessa área.

O sonho do paraense sempre foi seguir na carreira artística, como ator. A ideia de ser apresentador já havia passado pela cabeça de Marcus, mas não era seu foco principal. "Eu tenho essa desenvoltura, eu gosto, me sinto à vontade. Fazendo os programas na TV Globo, as próprias pessoas ao meu redor me incentivavam e agora vou estudar e me dedicar."

Retorno a Belém

De volta à cidade natal há dois dias, o ex-bbb ainda está matando a saudade de toda a família e amigos aos poucos. Desde que retornou, o ator ainda não conseguiu rever todas as pessoas que desejava ou provar suas comidas típicas favoritas. Ao OLiberal, Marcus revelou que vai aproveitar o sábado (2) para conseguir passear pelos lugares de Belém.

Emocionado, o ex-integrante do pipoca relembrou um momento vivido ao lado de Isabelle dentro do confinamento. Na ocasião, os dois conversavam sobre o regionalismo e a representatividade da cunhã-poranga com a região Norte dentro da casa. Marcus percebeu que desejava carregar, assim como a BBB de Manaus, seu Estado e a região da mesma maneira que a modelo.

"Eu percebi que o problema não estava nela [Isabelle], que é admirável. O problema está em mim que, infelizmente, para ter oportunidades de trabalho, eu tive que sair da minha terra, ir para São Paulo, e buscar empregos completamente fora da minha realidade. Na verdade, eu estava vendo em você o que eu gostaria de ter. Eu quero sair daqui e me reconectar com a minha terra e minha cultura."

Relação com os outros brothers e pódio

Segundo Marcus, Alane, que também é paraense, está tendo um bom jogo dentro da casa e se posicionando bem. Ele acredita que a relação com a atriz vai se estender para além do programa, assim como Beatriz, Leidy e Deniziany, com quem já mantém contato após deixar o BBB.

Marcus acredita que os finalistas do reality show são Davi, Bia e Isabelle. Mesmo tendo uma relação mais próxima com Leidy, o ex-BBB não avalia o jogo da amiga com grande potencial para conquistar o prêmio.

"Não adianta torcer, o que vai acontecer: o favorito é o Davi e a Isabelle. O quarteto: Davi, Matteus, Bia e Isabelle chegam longe. A Leidy foi para um caminho completamente errado, mas não largo a mão dela e não acho que ela tenha feito algo muito errado ali dentro", diz.

Veja a entrevista de Marcus:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)