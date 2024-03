BBB 24: Leidy Elin recria episódio ocorrido no BBB2; Relembre a cena

Na noite desta segunda-feira (11), depois de discutir durante o "ao vivo" e na área externa com Davi, Leidy Elin surpreendeu a todos, pegando a mala com roupas do baiano e jogando na piscina. Davi ficou sem reação, mas logo tentou fazer o mesmo com Leidy, no entanto, a Sister foi mais rápido e subiu na cama para proteger os pertences.

A mesma situação já foi protagonizada em outra edição do BBB em 2002, quando Tina ficou revoltada por estar no Paredão e bagunçou as roupas de todo mundo na casa. Em resposta, os brothers jogaram as malas dela na piscina. Relembre a cena:

