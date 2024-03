BBB 24: Yasmin pede elástico de cabelo de volta e Alane reage: 'Tu é baixa'

No BBB 24, Alane ficou incomodada com a atitude de Yasmin Brunet ao pedir seu elástico de cabelo de volta. Durante a dinâmica realizada na casa na tarde desta terça (12), a modelo pediu seu pertence no meio da explicação da apresentadora. Bastante irritada, a bailarina comentou o ocorrido com os amigos Matteus e Beatriz.

VEJA MAIS

O trio estava reunido na academia no momento em que a atriz contou sobre a desavença que teve com a carioca. Alane explicou que, no início, não tinha entendido do que se tratava e só percebeu quando a filha de Luiza Brunet a chamou no meio da dinâmica.

"Eu falei 'tá feio?' porque eu realmente não me toquei. Ai ela: 'minha liga, né? Depois de tudo'", contou Alane. "Meu Deus!", reagiu Matteus.

Depois, Alane contou à dupla que a atitude da modelo foi causada apenas para aborrecê-la. "Ela estava de cabelo molhado, não ia prender o cabelo dela. Ela só queria de 'birra' mesmo", contou a paraense. Na sequência, a bailarina explicou que devolveu o acessório e chamou Yasmin de "baixa", mas não continuou a discussão para não interromper a dinâmica.

Confira o momento:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)