BBB 24: Isabelle fala sobre interesse em Matteus: 'Eu resisti por causa do jogo'

Em um bate-papo no Quarto do Líder, a cunhã Isabelle revelou ter se interessado por Matteus após Beatriz revelar que percebeu um clima entre os dois. Enquanto as duas se arrumavam para o Sincerão de ontem (11), o gaúcho, que já chegou a ter um relacionamento dentro do BBB 24, foi bastante elogiado e virou o assunto da dupla.

Na conversa com a amiga, a ex-vendedora do Brás não poupou elogios ao brother e citou o fato de Matteus ser cavalheiro. "É lindo de ver. É aquele menino que toda mãe olha e fala: 'Meu Deus, é o genro que eu pedi a Deus", disse Bia.

Depois de ouvir Bia, a cunhã-poranga do boi garantido caiu na risada e revelou suas intenções com o gaúcho, de quem ela se aproximou recentemente dentro da casa mais vigiada do Brasil. "Eu estou gostando muito de conhecer ele. Eu resisti, confesso. Eu resisti por causa desse 'negócio' de jogo", confessou.

"E eu me apego muito fácil, eu gosto das pessoas e aí eu falei: 'Cara, vou gostar, ele é legal e aí na hora de se votar? A gente já se votou e como fica esse negócio de quem já se votou? "Acho lindo ele falando... Ele é um ser humano muito lindo, um príncipe. Droga! Eu não deveria falar isso. E ainda sabe dançar!", brincou a cunhã.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)