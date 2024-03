BBB 24: Perfil de Leidy Elin cai no Instagram após briga com Davi

O perfil do Instagram de Leidy Elin, participante do BBB 24, caiu na manhã desta terça-feira, 12. No X a equipe dela se manifestou sobre o ocorrido e que limites estão sendo gravemente ultrapassados. A equipe disse que desde ontem a sister está sofrendo ataques racistas.

A derrubada da conta ocorreu devido a última briga da participante com Davi ocorre após um embate da sister com Davi na noite de segunda (11), em que ela jogou as roupas do brother na piscina. "Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você", disparou Leidy.

A confusão entre os dois começou ainda durante o Sincerão. Apesar de nenhum dos dois ter participado da dinâmica, eles protagonizaram um bate-boca durante um dos intervalos. Foi depois de muita gritaria que a sister decidiu jogar as roupas de Davi na piscina. Nas redes sociais, a atitude da sister foi criticada por fãs de Davi mas também defendida por outros internautas.