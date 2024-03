BBB 24: Alane canta música '24 horas Super Pop', de Bruno e Trio, e dança com Beatriz; vídeo

A representante do Pará no Big Brother Brasil 24, Alane Dias, sempre leva referências do estado para a casa mais vigiada do Brasil. Na manhã desta quarta-feira (13), a vencedora do Rainha das Rainhas 2018 cantou a música "24 horas Super Pop", do artista Bruno e Trio.

Alane ainda convida Beatriz para dançar o melody bastante conhecido no Pará, que tem referência em fazer com as mãos a inicial da aparelhagem Super Pop. O trecho da paraense puxando a música foi divulgado pelo perfil oficial da modelo, no X(ex-Twitter).

Nos comentários, internautas elogiaram a cantoria de Alane:

"Quem nunca fez o símbolo do Super Pop com a mãozinha não é paraense raiz!", comentou um. "Essa sim é paraense bagulho doido", disse outro VEJA MAIS

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)