BBB 24: segunda festa de Beatriz tem elementos para gravação e o roteiro que a sister escreveu

Líder pela segunda vez no BBB 24, Beatriz também vai ganhar a sua segunda Festa do Líder. Nesta quarta-feira (13), o tema é "Show de Talentos". Ao descobrir qual seria e receber a sua roupa, Bia chorou assistindo o vídeo produzido em sua homenagem. "Eu no Brás", comentou ela.

Na sua primeira liderança, a participante Pipoca teve a festa 'Camelando', que mostrou a sua trajetória profissional, com uma decoração cheia de barracas e referências à profissão.

A primeira música a tocar foi “Beatriz”, de Henrique e Ruan. A sister cantou do início ao fim com um microfone na mão e uma ficha imitando um roteiro de atrações. Em seguida, pegou um bolo e começou a dançar na pista enquanto comia.

Até que ela avistou em um dos telões o roteiro de teatro que escrevera. Ela chamou a paraense Alane para ler e começou a chorar. “Que lindo, você merece”, disse a bailarina.

A segunda música a tocar foi “Camelô”, de Edson Gomes. Na primeira festa de Bia, essa foi a canção que abriu o evento. “Obrigada, obrigada, obrigada... Obrigada, Deus”, repetiu a Líder, rodopiando pela pista de dança.

A decoração da festa incluía um palco com um painel intitulado Brasil do Brasil, além de elementos representativos do teatro, TV e produção de conteúdo digital.