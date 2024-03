BBB 24: Vidente revela quem deve ganhar o reality show; confira

Márcia Sensitiva, uma das videntes mais conhecidas do Brasil, fez uma revelação sobre quem será o vencedor (a) do BBB 24. No bate-papo com o portal Splash UOL, a espiritualista deu dicas e apontou que o campeão desta edição do programa será um homem.

Segundo Marcia, o baiano Davi tem grandes chances de ganhar o prêmio que deve chegar a mais de R$2,5 milhões. "Davi, se ele não ficar nervosinho…", brincou ela. Em seguida, a sensitiva contou que Beatriz também tem chance de se destacar na atração.

"Agora ela está muito ‘over’, devia falar menos. Mas é um dos dois, não tenha dúvida disso", finalizou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)