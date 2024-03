Paraense Alane se torna recordista do BBB 24 após voltar de mais um paredão

Após a eliminação de Raquele no BBB24, a edição possui agora uma recordista em números de paredões enfrentados: Alane. Contando com essa 13ª, em que enfrentou a amiga Bia e a capixaba eliminada, a bailarina paraense já foi para cinco berlindas, tendo voltado de todas elas.

A estreia de Alane no paredão foi no quinto da edição, em um marco para o programa. Foi a primeira berlinda com cinco integrantes da história do reality show. Na época, o público deveria votar em quem queriam que ficasse no jogo. A paraense foi a que mais recebeu votos (40,85%), disputando com Marcos Vinicius, Pitel, Luigi e Vinicius, o eliminado da vez.

Já no paredão seguinte, ela estava novamente. Dessa vez, no entanto, não foi a mais querida pelo público, recebendo 19,55% dos votos e ficando atrás de Isabelle, que teve 61,02%. Mais uma semana e lá estava Alane na berlinda outra vez. Nesse momento, a votação do público passou a ser para eliminar, e a sister foi a segunda mais votada, com 36,64%. Juninho, no entanto, recebeu 60,35% dos votos e foi o eliminado.