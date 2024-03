BBB 24: Após paredão, produção toca carimbó 'Sinha pureza' e Alane dança no jardim; assista

No Big Brother Brasil 24, Alane acordou ao som de "Sinha Pureza", do cantor paraense Pinduca, na manhã desta quarta-feira (20). Animada, a participante paraense correu para o jardim da casa para dançar carimbó.

[C4vSmgLu-cA]

Todos os dias os brothers são acordados com alguma música. Hoje, após o 13º paredão, onde Raquele foi eliminada com 87,17% dos votos para sair, a casa mais vigiada do Brasil amanheceu embadala por um das músicas mais conhecidas no Pará. A representante do Estado no Big Brother Brasil 24 sempre leva referências do estado para o programa, como culinária, gêneros musicais, pontos turísticos, etc.

Quem é Pinduca?

Aurino Quirino Gonçalves, o Pinduca, é um músico brasileiro, cantor e compositor de músicas no gênero e ritmo paraense Carimbó. Natural de Igarapé Mirim, no nordeste do Pará, Pinduca iniciou a carreira aos quatorze anos cantando carimbó e hoje é uma das figuras emblemáticas do meio musical paraense.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com Felipe Saraiva)