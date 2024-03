Brothers cantam carimbó 'Sinhá Pureza' para animar Alane no BBB 24; confira

A paraense Alane, do BBB 24, ficou bastante abalada após a discussão com Leidy Elin e recebeu uma "apresentação paraense" dos amigos Matteus, Davi e Bia, no Quarto Fada. Na tentativa de animar a amiga, o trio foi até o quarto Fada e cantou o carimbó "Sinhá Pureza", eternizado na voz de Pinduca.

VEJA MAIS

Os três amigos se aproximaram da cama da participante paraense e começaram a cantar o famoso carimbó. Davi e Matteus inclusive chegaram a subir no móvel. Além do trio e de Alane, a amazonense Isabelle também estava no quarto e acompanhou a situação de longe.

Depois de ouvir a canção, a paraense também subiu na cama e se divertiu ao lado dos colegas de confinamento. Ao final da apresentação, Davi pediu aplausos para Alane. "Palmas para ela, a rainha de bateria Alane Dias", disse o baiano.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)