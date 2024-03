BBB 24: Madrugada agitou com Ivete, beijo na boca e choro no reality

A festa da última sexta-feira (22) agitou o BBB 24. A atração ficou por conta da cantora Ivete Sangalo, que entregou muita música e indiretas aos brothers. Na ocasião, Giovanna e MC Bin Laden protagonizaram um momento nostálgico: o ex-casal trocou um beijo após incentivo de Ivete. Ainda no gramado, Ivete solicitou uma brincadeira de tombos com Beatriz: as duas recriaram a cena icônica do tombo de Sabrina Sato.

Após sua apresentação, Ivete fez um tour pela casa do BBB e compartilhou uma curiosidade íntima: "Lavo minha calcinha e sutiã no banho". A pedido de Lucas Buda, Ivete enviou uma mensagem para Camila Moura — agora ex-esposa do participante. A cantora olhou para a câmera e disse: "Camila, um beijo, arrase! Sou mais você!".

Alane convidou Isabelle e Matteus para uma conversa e expressou: "Tenho a sensação de que o Brasil só queria ver um beijo entre vocês", mas nada rolou. Fernanda chorou e recebeu apoio de Pitel: "Estou aqui e vou estar todos os dias, não entrei na sua vida à toa."

Em uma conversa com Pitel, Lucas Buda imaginou o pior cenário ao sair do reality: "Sair daqui cancelado, solteiro e desempregado."