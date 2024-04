Camila Moura desabafa com Lucas Buda ao vivo no 'Mais Você'

Durante o quadro ‘Bate Papo com o Eliminado’, no programa Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga entrou ao vivo em um videochamada com a ex-mulher de Lucas Buda, Camila Moura. O ex-BBB participava do programa e assistiu ao pronunciamento da ex sobre o fim do relacionamento.

VEJA MAIS:

Na ligação, ex-esposa de Buda afirmou que apoiou ele durante todo o reality, mas que não conseguiu suportar mais as atitudes dele no programa. Ela chegou a afirmar que foi internada com problemas de saúde após os acontecimentos no BBB 24.

“Eu tentei, eu tentei Lucas, você sabe que eu te apoiei, que eu tentei cuidar de você até a hora que eu vi que eu não consegui cuidar de mim”

Camila Moura também afirmou que esperou uma ligação de Lucas, na noite em que ele foi eliminado do programa, mas infelizmente o ex-marido não entrou em contato.

Lucas Buda se manteve calado durante todo o desabafo da ex-esposa, não fazendo qualquer comentário sobre as afirmações de Camila.

Após o fim da conversa, Ana Maria se despediu de Camila e desejou que ela e Lucas Buda se entendam da melhor maneira possível