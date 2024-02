BBB 24: Oitava Prova do Líder é a segunda resistência da temporada; saiba como é a dinâmica

A oitava Prova do Líder do Big Brother Brasil 24 começou no programa ao vivo desta quinta-feira (8). O apresentador do programa, Tadeu Schmidt, explicou como funciona a dinâmica. Na disputa, 17 pessoas jogam, com exceção de Giovanna, que ainda precisa ficar de fora por conta da lesão no pé.

VEJA MAIS:

Para a Prova do Líder do Mercado Livre, a segunda de resistência desta temporada, cada jogador deverá se posicionar diante da casa do seu cliente. O número dela corresponde ao seu colete.

Em frente a casa, existe um totem o brother deverá fazer o aperto de mão. Quando a mão encostar na mão do totem, um sensor será acionado e a luz ficará acesa. O participante deverá ficar atento ao telão e depois procurar no depósito a caixa correta.

Casos de eliminação da Prova do Líder:

- Largar a mão antes de aparecer o produto;

- Não entregar a caixa dentro do tempo;

- Entregar produto errado;

- Entregar produto na casa errada;

- Não voltar para o aperto de mão antes do início da próxima rodada.

Por fim, caso a prova chegue até sexta-feira (9) no horário do programa ao vivo, uma rodada de desempate será feita.