Artistas do Tapajós lançam versão eletrônica de hit amazônico ‘Pimenta com Sal’

A música “Pimenta com Sal”, que ficou famosa nas vozes das cantoras Lucinha Bastos e Gaby Amarantos, retorna aos holofotes musicais com uma nova versão, repleta de beat eletrônico, pronta para animar os foliões nos próximos dias de Carnaval. O projeto, no ar nas principais plataformas digitais desde o último domingo (11), tem a assinatura de três artistas do Tapajós: Priscila Castro, Marcos Tapajós e Dan Selassie.

Em conversa com o Grupo Liberal, a cantora e produtora cultural, Priscila Castro, afirmou que a expectativa do trio de artistas independente foi de causar entusiasmo em quem escutasse, conquistando novos públicos e enaltecendo ainda mais a cultura nortista. “Não foi à toa que escolhemos o período do Carnaval, porque ela vem em uma versão com beat eletrônico, uma batida moderna e animada”, acrescentou. O single já está circulando, sendo compartilhado nas redes sociais e até mesmo embalando festas, como pontuou Castro.

Sobre a concepção da nova versão, Priscila revelou que a ideia surgiu da parceria entre ela, Marcos e Dan, com quem já compartilha palcos há bastante tempo. Originalmente escrita pelo poeta e filósofo roraimense Eliakin Rufino em 2006, dezoito anos depois ganha um novo processo de criação com contribuição dos paraenses, resultando em um trecho autoral que completa a música.

Ouça:

“Nós três gostamos muito dessa música e surgiu a ideia de deixá-la com uma cara mais moderna. O Marcos criou uma linha melódica muito legal e durante o ensaio, fomos pensando como faríamos o arranjo da música, surgiu a letra, a gente foi brincando, cada um encaixou uma frase e virou um trecho feito por nós três”, disse a cantora sobre o processo de composição do trecho autoral.

Na visão da produtora cultural, a aceitação do público de “Pimenta com Sal” está se encaixando positivamente nos momentos de celebração. Mas os fãs podem esperar uma surpresa: um videoclipe gravado em Santarém que contempla a canção, será lançado ainda no primeiro semestre de 2024.

Nele, os artistas prometem refletir a essência amazônica presente na música. “A galera pode esperar muita animação e uma atmosfera que remete ao nosso jeito amazônico de ser, festeiro e festivo”, adiantou Priscila, acrescentando que o vídeo captura a relação dos mesmos com as praias e o luar, elementos fundamentais da cultura regional.

Segundo Priscila, essa é a segunda vez que os artistas gravam uma música explorando a junção do popular da Amazônia com as batidas da música eletrônica. “Temos planos de fazer um álbum voltado para o beat eletrônico e o pop amazônico”, adiantou a cantora.

Trajetória

Priscila Castro

Natural de Santarém, a artista afroamazônica, possui 14 anos de carreira. Vencedora do Prêmio Amazônia de Música 2023, na categoria Melhor Álbum de raízes latino amazônicas, com o trabalho intitulado a Voz do Rio, que ela assina a direção artística. O álbum tem participação de cantores de renome, como a Banda Warilou, Jana Figarella e Ádria Góes.

Em 2020, lançou o single “Carimbó com Merengue”, uma canção da compositora Jana Figarella. O clipe teve a participação da cantora Lia Sophia e Suraras do Tapajós, produzido por profissionais de Santarém, com a direção audiovisual da cineasta indígena amazônica Priscila Tapajowara. Faz parte do Projeto o Som que vem delas, que fortalece o protagonismo feminino na música.

Marcos Tapajós

Natural de Santarém, atua com repertório de músicas autorais de forma independente, fazendo vários lançamentos nas plataformas de música, inovando o cenário local, por meio de parcerias e trazendo um pouco da musicalidade moderna, usando e misturando beats e elementos da música eletrônica com instrumentos orgânicos.

Dan Selassie

Natural de Itaituba, o cantor e compositor tem se dedicado ao carimbó, lançando os singles “No Embalo da Guitarrada”, uma parceria com Marcos Tapajós, e “Foi pra Cunhã”, que fala de suas vivências em Alter do Chão. Em 2021 lançou seu primeiro álbum, “Batuque do Coração”, trabalho que traz oito músicas inéditas, sendo sete autorais, algumas em parceria com artistas da região.