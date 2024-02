Casa das Onze Janelas abre exposição de obras multimídia de Eder Santos

As obras do artista multimidiático Eder Santos ganham vida na nova exposição do Espaço Casa das Onze Janelas (Cojan), que inaugurou no último sábado (10), uma cerimônia para exibir criações inéditas de um dos pioneiros da arte multimídia no Brasil.

A exposição fica aberta até o dia 30 de março e tem entrada gratuita para todos os públicos. Na abertura do espaço dedicado ao artista, uma cerimônia foi realizada, com a participação dos realizadores do evento, entre eles, a secretária Ursula Vidal, a curadoria e a equipe do museu.

Com o título de Retro/Ativa, a exposição multimídia já percorreu diversas regiões do país e chega pela primeira vez em Belém. A exibição artística é composta por 10 videoinstalações lotadas em três salas da Cojan. O espaço mostra a visão barroca de Eder em suas obras, colocando a tecnologia como uma nova forma de expressão, que cria uma comunicação única com o público.

O objetivo do evento é provocar os espectadores, utilizando a arte multimídia através de diversas abordagens, que vão desde televisões até práticas inovadoras com video-amador.

Eder Santos é considerado um dos pioneiros da arte multimídia no Brasil (Foto: Divulgação)

Segundo a diretora da Cojan, Alba Nogueira, ter a oportunidade de apresentar a trajetória artística de Eder Santos no museu é uma experiência gratificante, uma vez que o homenageado selecionou obras especiais para a exposição.

"Um dos artistas de grande destaque no pioneirismo das artes multimídia no Brasil, Eder Santos reuniu um conjunto de obras para apresentar no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, uma iniciativa muito importante para esse grande museu brasileiro".

Impacto visual

As obras apresentadas no Cojan fazem parte de uma itinerância do trabalho de Eder Santos. Nas palavras do próprio autor, são criações que foram escolhidas de um período de 30 anos de sua carreira como artista multimídia.

De acordo com o curador da exposição que selecionou as obras, Luis Gustavo Carvalho, “Retro/Ativa” mostra como as criações de Eder Santos impactam a relação que o público tem com a imagem e a forma como observamos certos símbolos.

"As videoinstalações propõem refletir sobre as paisagens, nossas formas de comunicação e também rompe a fronteira entre a obra e quem aprecia", pontuou.

A exposição mostra como as criações de Eder Santos impactam a relação que o público tem com a imagem (Foto: Quezia Dias/Divulgação)

A secretária estadual de Cultura, Ursula Vidal, também expressa sua admiração pelas obras de Eder Santos. Para a gestora, esta exposição mostra a importância da contribuição deste artista para a arte multimídia no país.

É uma honra receber a retrospectiva deste grande artista, em nosso Museu de Arte Contemporânea. A contribuição de Éder Santos para a arte multimídia criada no Brasil está presente na cuidadosa curadoria da exposição. São obras que usam aparatos tecnológicos diversos e estimulam a percepção, interpretação e sensibilidade do espectador de maneira muito peculiar ", explicou Ursula.

Quem se encantou com as obras expostas no Cojan foi o visitante Adriano Silva, 22 anos. O jovem afirma que se sente feliz e privilegiado com uma exposição deste tipo disponível em Belém.

"Fico muito feliz quando vejo exposições de fora. Sinto que a nossa cidade ganha destaque no cenário artístico com ações como essa, que democratizam e facilitam o acesso para conhecermos artistas e obras de todo o Brasil", afirmou o jovem.

A exposição “Retro/Ativa” é uma iniciativa promovida através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura (Minc), com o patrocínio do Instituto Cultural Vale e apoio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

O Espaço Cultural Casa das Onze Janelas fica localizado na rua Siqueira Mendes, s/nº (complexo Feliz Lusitânia, no bairro Cidade Velha, em Belém.

O funcionamento do espaço é de terça a domingo de 9h às 17h