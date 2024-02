Twenty One Pilots coloca fita vermelha em capas de álbuns anteriores e gera euforia entre os fãs

O duo formado por Tyler Joseph e Josh Dun, Twenty One Pilots, agitou os fãs nesta quarta-feira (15). As capas dos álbuns “Scaled and Icy”, “Trench”, “Blurryface” e “Vessel” ganharam um novo detalhe: uma fita vermelha cobrindo os olhos. A ação da banda gerou especulações entre os fãs, como lançamento de novo álbum e turnê inédita.

Nenhuma informação foi divulgada, até então, nos perfis oficiais do Twenty One Pilots. Veja a reação do público.

[twitter1758148723853463952]

O último álbum lançado pela banda foi “Scaled and Icy”, em 2021. Em 2023, Twenty One Pilots substituiu Blink-182 no Lollapalooza Brasil. Tyler e Josh já conquistaram diversos prêmios, entre eles três Grammys por “Blurryface”, em 2016, como Melhor Performance Duo/Grupo Pop, Gravação do Ano e Melhor Performance de Rock.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor de conteúdo de Oliberal.com, Bruno Magno)