Selena Gomez anuncia música nova "Love On" para próxima semana

Por meio de suas redes sociais, a cantora norte-americana Selena Gomez anunciou o lançamento de "Love On". O novo single chega em todas as plataformas digitais no dia 22 de fevereiro, próxima quinta-feira.

VEJA MAIS:

O último single lançado pela cantora foi "Single Soon", em agosto de 2023. A expectativa é que o novo trabalho faça parte do seu terceiro álbum de estúdio.