Beyoncé anuncia 'Ato 2' de "Renaissance" para março e lança singles

Durante o intervalo comerical do Super Bowl, Beyoncé anunciou neste último domingo (11) o lançamento de seu novo álbum, o 'ato 2' de 'Renaissance'. Acompanhado da novidade, a cantora liberou, em todas as plataformas digitais, dois singles do projeto, as inéditas "Texas Hold ‘Em" e" 16 Carriages".

O novo projeto parece focar na sonoridade country. O anúncio aconteceu pouco depois de um comercial da Verizon estrelado pela cantora, no qual ela tenta, de diferentes maneiras, 'quebrar a internet'.

Em suas redes sociais, Beyoncé compartilhou o primeiro teaser de Renaissance Part II, que será lançado no dia 29 de março. Confira:

Renaissance foi lançado em julho de 2022 e recebeu nove indicações ao Grammy, vencendo em quatro categorias, incluindo Melhor Álbum de Música Eletrônica. O disco também ganhou um filme-concerto, Renaissance: A Film By Beyoncé, que acompanha a jornada de shows da Renaissance World Tour, que contou com 56 shows, em 39 cidades e 12 países diferentes, na Europa e na América do Norte.