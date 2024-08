Paralimpíadas 2024: premiação de medalhista aumenta e pode ser quatro vezes maior que a do Rio 2016

Os medalhistas brasileiros nas Paralimpíadas de Paris receberão uma premiação histórica do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Para esta edição dos Jogos, o CPB aumentou a remuneração financeira dada aos paratletas que subirem no pódio.

Em Paris, a medalha de ouro vai valer R$ 250 mil. Esse valor é quatro vezes maior do que a premiação distribuída nas Paralimpíadas de Paris, em 2016, e é 56,25% que a dos Jogos de Tóquio 2020, disputada em 2021.

Os brasileiros medalhistas de prata receberão R$ 100mil, já os de bronze R$ 50 mil para os esportes individuais. Nos esportes coletivos, o ouro irá valer R$ 125mil por atleta, o segundo lugar R$ 50 mil e o terceiro R$ 25 mil.

Além disso, os atletas-guias, calheiros, pilotos e outros profissionais que podem auxiliar os paratletas recebem 20% da maior medalha conquistada pelo seu atleta e 10% para possíveis pódios seguintes.

As Paralimpíadas de Paris iniciam no dia 28 de agosto e vão até o dia 8 de setembro. O Brasil é uma das potências nos esportes paralímpicos e deve ficar no top 10 do quadro de medalhas. A meta para este ano é ultrapassar as 70 medalhas.

Nos Jogos da capital francesa, o Pará terá oito competidores: Alan Fonteles, Bruna Lima, Fernanda Yara, Thiego Marques, Jhulia Karol, Larissa Oliveira, Josemarcio "Parazinho" Sousa e Lucilene Sousa.

Premiação para os medalhistas paralímpicos

Jogos de Paris

Ouro: R$ 250 mil Prata: R$ 100 mil Bronze: R$ 50 mil

Jogos de Tóquio

Ouro: R$ 160 mil Prata: R$ 64 mil Bronze: R$ 32 mil

Jogos do Rio

Ouro: R$ 60 mil Prata: R$ 30 mil Bronze: R$ 20 mil