Quando começam as Paralimpíadas de Paris 2024? Veja aqui!

Após o encerramento da Olimpíada neste domingo (11), a emoção dos jogos continua com a chegada da Paralimpíada de Paris 2024, que se estenderá por mais dias de competições intensas.

Para os brasileiros que ficaram insatisfeitos com o desempenho do país na Olimpíada, há motivos para renovar as expectativas. Na edição de Tóquio 2020, o Brasil conquistou um impressionante 7º lugar no quadro de medalhas, com 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes. A Paralimpíada oferece uma nova oportunidade de ver mais brasileiros subindo ao pódio.

Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI), os Jogos Paralímpicos vão além de uma simples competição esportiva; eles são uma plataforma para chamar a atenção global para o esporte e a deficiência, além de inspirar mudanças sociais e promover maior inclusão profissional e esportiva para pessoas com deficiência.

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 ocorrerão de 28 de agosto a 8 de setembro, reunindo mais de 4.400 dos melhores atletas paralímpicos do mundo. Durante 11 dias, serão realizados 549 eventos em 18 locais diferentes.

O evento, que se consolidou como um dos maiores no cenário esportivo global, contará com a cobertura de aproximadamente 3.000 jornalistas de todo o mundo e deverá atrair mais de 3 milhões de espectadores.