Belém define campeões regionais de maior torneio mundial de Breaking 1x1; saiba quem são

A poucos dias da estreia do Breaking nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Belém sediou, neste final de semana, a terceira seletiva regional do Red Bull BC One, o principal campeonato global 1x1 da modalidade. O evento, realizado no Teatro Estação Gasômetro, contou com intensas batalhas e um público vibrante. Os campeões foram a B-Girl paraense Livia e o B-Boy paulista Gabriel, que conquistaram suas vagas para a decisão brasileira em São Paulo, marcada para 4 de agosto.

Além dos campeões, as B-Girls Violetta (vice) e Kabrony (3ª colocada), e os B-Boys Kapue (vice) e Kave (3º colocado) também garantiram suas vagas na etapa nacional. O júri da seletiva incluiu B-Girl Miwa e B-Boys Kekeu e Pelezinho. Este último anunciou que os paraenses B-Girl Mini Japa e B-Boy Leony estão na Final Mundial da competição, que ocorrerá em dezembro.

A Final Nacional reunirá 16 B-Boys e 16 B-Girls de diversas Cyphers regionais, competindo por uma vaga na etapa mundial, que será realizada no Rio de Janeiro em 7 de dezembro. O formato da competição é de mata-mata, com os participantes avaliados em técnica, criatividade e performance por um painel de jurados. Este ano, o evento conta com a parceria global da Reebok.