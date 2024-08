Google lança minigame em doodle para celebrar as Paralímpiadas 2024; saiba como jogar

Nesta quinta-feira (29), o Google trouxe um novo doodle para comemorar o primeiro dia de competições das Paralimpíadas de Paris 2024, desta vez mais interativo, em forma de mini game.

Segundo o site de busca, o jogo é um revival do “The Most Searched Playground” (O Playground Mais Pesquisado, em tradução livre). Nele, o jogador deve localizar os itens escondidos, listados em blocos localizados do lado esquerdo da tela.

Minijogo reúne itens mais pesquisados relacionados aos Jogos Paralímpicos e Paris (Imagem: Reprodução/Google)

Entre os objetivos estão achar itens que representam 20 dos esportes, ícones parisienses e momentos mais buscados da história dos Jogos nos últimos 25 anos. Além disso, algumas surpresas extras estão escondidas no playground ambientado no jogo.

Para jogar, basta clicar no ícone de play na página inicial do Google.

A empresa já havia lançado um doodle em alusão aos Jogos Paralímpicos deste ano, na última quarta (28), celebrando a cerimônia de abertura. O mini game está disponível em alguns países, sendo a maioria na América do Sul.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)