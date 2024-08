Paralimpíadas 2024: confira a programação do Time Brasil nesta quinta-feira (29/8)

Os Jogos Paralímpicos 2024 iniciam oficialmente nesta quinta-feira (29/8), após a abertura oficial que ocorreu na tarde de quarta-feira (28/8). E, como uma das maiores potências das Paralimpíadas, o Time Brasil inicia as competições disputando medalhas na bocha e natação paralímpica, além de buscar classificações no goalball, ciclismo, vôlei sentado, tênis de mesa, parabadminton e tiro com arco.

O Pará terá representantes disputando já no primeiro dia. Os irmãos Lucilene Sousa e Jose Marcio estreiam na natação e no goalball, respectivamente, enquanto Bruna Lima também começa a jornada no vôlei sentado.

Confira a agenda do Time Brasil nesta quinta-feira (29/8):

Bocha

5h30 | José Oliveira x David Smith (ING) - Individual BC1 masculino (fase de grupos)

5h30 | Maciel Santos x Achraf Tayahi (TUN) - Individual BC2 masculino (fase de grupo)

6h40 | Iuri Silva x David Araújo (POR) - Individual BC2 masculino (fase de grupos)

7h50 | Laissa Teixeira x Carla Oliveira (POR) - Individual BC4 feminino (fase de grupos)

9h | Mateus Carvalho x Masayuki Arita (JAP) - Individual BC3 masculino (fase de grupos)

12h | André Costa x Leung Yuk-Wing (HKG) - Individual BC4 masculino (fase de grupos)

13h10 | Andreza Oliveira x Ailen Flores (ARG) - Individual BC1 feminino (fase de grupos)

14h20 | Laissa Teixeira x Alexandra Szabo (HUN) - Individual BC4 feminino (fase de grupos)

15h30 | Evelyn Oliveira x Sally Kidson (ING) - Individual BC3 feminino (fase de grupos)

15h30 | Evani Calado x Ana Costa (POR) - Individual BC3 feminino (fase de grupos)

Ciclismo Pista Paralímpico

7h22 | Carlos Alberto Soares - Perseguição individual C1 (classificatórias)

Goalball

5h30 | Brasil x Turquia - feminino (primeira fase)

12h30 | Brasil x França - masculino (primeira fase)

Natação Paralímpica

4h30 | Andrey Madeira - 400m livre S9 masculino (classificatórias)

5h13 | Gabriel Araújo - 100m costas S2 masculino (classificatórias)

5h41 | Gabriel Bandeira - 100m borboleta S14 masculino (classificatórias)

5h48 | Ana Carolina Soares - 100m borboleta S14 feminino (classificatórias)

6h03 | Mayara Petzold - 50m livre S6 feminino (classificatórias)

6h10 | Phelipe Rodrigues - 50m livre S10 masculino (classificatórias)

6h18 | Mariana Ribeiro - 50m livre S10 feminino (classificatórias)

6h32 | Lucilene Sousa e Carol Santiago - 100m borboleta S13 feminino (classificatórias)

6h52 | Lídia Cruz e Esthefany Rodrigues - 200m livre S5 feminino (classificatórias)

12h50 | José Ronaldo - 100m costas S1 masculino (final)

Parabadminton

6h50 | Rogério Oliveira x Tarun Tarun (IND) - Simples SL4 masculino (fase de grupos)

12h20 | Vitor Tavares x Charles Noakes (FRA) - Simples SH6 masculino (fase de grupos)

13h40 | Daniele Souza x Sujirat Pookkham (TAI) - Simples WH1 feminino (fase de grupos)

Tiro com Arco Paralímpico

4h | Eugênio Franco - Individual W1 masculino (ranqueamento)

4h | Juliana Silva - Individual W1 feminino (ranqueamento)

8h | Luciano Rezende - Arco recurvo individual masculino (ranqueamento)

8h | Jane Karla Rodrigues - Arco composto individual feminino (ranqueamento)

12h | Reinaldo Charão - Arco composto individual masculino (ranqueamento)

Tênis de Mesa Paralímpico

5h45 | Manara e Massad x Cardona e Cepas (ESP) - Duplas MD18 masculino (oitavas de final)

8h | Carla Maia e Marliane x Liu e Xue (CHI) - Duplas WD5 feminino (quartas de final)

8h | Cátia Oliveira e Joyce x Elshamy e Soliman (EGI) - Duplas WD5 feminino (quartas de final)

9h30 | Kelmer e Parinos x Hou e Xiong (CHI) - Duplas WD20 feminino (oitavas de final)

12h45 | Cátia Oliveira e Arabian x Zhou e Pafeng (CHI) - Duplas XD7 misto (oitavas de final)

Vôlei Sentado

7h | Brasil x Ruanda - feminino (primeira fase)