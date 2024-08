Paralimpíadas 2024: Com paraense, seleção brasileira de vôlei sentado vence Ruanda na estreia

Com a paraense Bruna Lima em quadra, a seleção feminina de vôlei sentado estreou muito bem nas Paralimpíadas de Paris. O Brasil conseguiu uma vitória por 3 sets a 0 diante da Ruanda. A partida ocorreu no início da manhã desta quinta-feira (29), na Arena Paris Norte.

A equipe brasileira dominou todo o jogo. Com parciais de 25/13, 26/10 e 25/7, a seleção mostrou sua força a superioridade diante das adversárias. Vale destacar que o Brasil foi medalha de bronze nos Jogos Tóquio e em Paris, o objetivo é, pelos menos, repetir o pódio.

O destaque do jogo foi a capitã do time Suellen. A jogadora foi a maior pontuadora do jogo, com 23 pontos, sendo nove aces. Com isso, a paratleta comandou a equipe na estreia avassaladora contra a Ruanda.

Drama da seleção africana

A equipe de Ruanda é considerada uma das melhores do mundo, sendo a melhor do continente aficando. Atualmente, a seleção está na quinta posição do ranking mundial. Contudo, o time vive um drama interno. Uma de suas atletas está desaparecida desde o dia 20 de agosto, quando chegou na França para os Jogos.

A paratleta não teve o nome divulgado, mas as autoridades europeias estão em cima do caso, investigando o paradeiro da atleta.

Expectativa de medalhas

Além do bronze em Tóquio, no vôlei sentado feminino, o Brasil também foi bronze no Rio 2016. Em 2022, a seleção brasileira conquistou o mundial na Bósnia, título inédito para a modalidade no país. Com isso, as expectativas para subir ao pódio nesta edição de Paralimpíadas estão altas.

O próximo compromisso do Brasil será contra a seleção canadense, líder do ranking mundial, no sábado (31), às 15h. Após isso, a seleção encerra a fase classificatória contra a Eslovênia, na segunda-feira (2), às 9h.

A equipe brasileira caiu no grupo B, ao lado do Canadá, Eslovênia e Ruanda. Além dessas seleções, também disputam o ouro os Estados Unidos, China, Itália e França.