Italiana Petrillo será primeira atleta transgênero nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024

Valentina Petrillo está prestes a se tornar a primeira atleta abertamente transgênero a participar dos Jogos Paralímpicos depois que a velocista com deficiência visual foi selecionada para representar a Itália nas provas femininas de 200 e 400 metros em Paris. As Paralimpíadas de Paris 2024 vão de 28 de agosto a 8 de setembro.

A atleta de 50 anos, que fez a transição em 2019, ganhou medalhas de bronze em ambos os eventos no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico no ano passado em Paris. Antes de fazer a transição, Petrillo ganhou 11 títulos nacionais na categoria masculina.

"Ainda acho difícil acreditar e estou mantendo os pés no chão porque minha chance de participar em Tóquio foi perdida por um triz", disse Petrillo em um comunicado na segunda-feira. "Só começarei a pensar nos Jogos de Paris quando chegar à França", concluiu.

Diagnosticada com a síndrome de Stargardt aos 14 anos de idade, as habilidades visuais de Petrillo são limitadas a 1/50 da faixa normal.

O presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, disse à BBC Sport que Petrillo é bem-vinda em Paris, de acordo com as políticas do atletismo paralímpico mundial, e que quer ver o mundo esportivo "unido" em suas políticas para transgêneros.

Nos últimos dois anos, as entidades dirigentes de muitos esportes, incluindo atletismo, ciclismo e natação, tornaram mais rígidas as regras de participação de atletas transgêneros em competições femininas de elite.

No entanto, o Comitê Paralímpico Internacional permite que os órgãos dirigentes estabeleçam suas próprias políticas e a World Para Athletics permite que um indivíduo legalmente reconhecido como mulher compita na categoria para a qual sua deficiência o qualifica.

Os críticos da inclusão de transgêneros no esporte feminino dizem que passar pela puberdade masculina confere aos atletas uma enorme vantagem músculo-esquelética que a transição não atenua.

Grupos de defesa da comunidade LGBT afirmam que a exclusão de atletas transgêneros equivale à discriminação e que não foram feitas pesquisas suficientes sobre o impacto da transição no desempenho atlético.