Paralimpíadas 2024: Com paraense, Brasil vence EUA no goalball masculino em Paris

Atual campeã paralímpica, a seleção brasileira superou os EUA e venceu o duelo por 13 a 8. Após uma vitória sem dificuldades diante da França na estreia, o Brasil garantiu o segundo triunfo nas Paralimpíadas de Paris na manhã desta sexta-feira (30).

Inicialmente, os Estados Unidos parecia melhor. Com dois gols seguidos, a equipe norte-americana ficou na frente (2 a 1). No entanto, o Brasil reagiu e logo fez 4 a 2. O jogo seguiu equilibrado, com os EUA conseguindo o empate. Contudo, em seguida, a seleção brasileira virou o jogo novamente. Os destaques no primeiro período foram Leomon Moreno e Emerson Ernesto.

Na segunda parcial, a seleção brasileira deslanchou e fez cinco gols, o que garantiu o placar de 13 a 8 e a segunda vitória nos Jogos de Paris. O paraense Josemarcio Sousa, Parazinho, é um dos destaques da equipe brasileira goalball, sendo campeão paralímpico com o time em 2021.

O Brasil volta à quadra neste sábado (31) para encarar o Irã. A partida será às 12h30.

Seleção feminina perde para Israel

Enquanto o time masculino venceu a segunda partida nos Jogos, a equipe feminina conheceu a sua primeira derrota em Paris. Na manhã desta sexta-feira, a seleção perdeu para Israel por 8 a 4. Na estreia nas Paralimpíadas, o Brasil conseguiu um empate importante com a Turquia, atual bicampeã paralímpica.

No entanto, diante de Israel, as brasileiras não conseguiram se encontrar e deixaram as adversárias abrirem no placar. O próximo jogo da seleção feminina é no sábado (31), às 9h45, contra a China.