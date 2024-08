Paralimpíadas 2024: Brasil brilha no atletismo e fecha o dia em terceiro no quadro geral de medalhas

Após dois dias de competições nas Paralimpíadas, o Brasil ocupa a terceira posição no quadro de medalhas, alinhando-se ao objetivo de terminar entre os cinco primeiros no ranking geral. Nesta sexta-feira, o país conquistou cinco ouros, uma prata e seis bronzes, com destaque para o atletismo e o taekwondo.

No atletismo, os ouros foram conquistados por Julio Cesar nos 5000m da classe T11, Petrucio Ferreira nos 100m da classe T47, e Ricardo Mendonça nos 100m da classe T37. Petrucio e Ricardo confirmaram o favoritismo e subiram ao lugar mais alto do pódio, enquanto Julio superou a concorrência do compatriota Yeltsin Jacques, que levou o bronze na mesma prova. No taekwondo, Ana Carolina garantiu o ouro na categoria até 65kg.

O Brasil tem como recorde histórico nas Paralimpíadas o total de 22 medalhas de ouro, alcançado em Tóquio 2021. No mesmo ano e na edição de 2016, no Rio, o país também registrou 72 pódios. As melhores classificações do Brasil até então foram o sétimo lugar em Londres 2012 e Tóquio 2021.

Na natação, a expectativa foi cumprida com a conquista de duas medalhas de bronze. Talisson Glock subiu ao pódio nos 200m medley, enquanto o revezamento 4x50m livre, composto por Talisson, Lidia Cruz, Patrícia Sampaio e Daniel Mendes, também trouxe mais uma medalha para o Brasil.

Ana Carolina Silva brihou e levou a medalha de ouro. (Silvio Avila/CPB)

O taekwondo foi marcado por três semifinais brasileiras, embora Nathan Torquato, atual campeão, tenha ficado de fora da disputa pelo bronze após sofrer uma lesão. Silvana Fernandes assegurou o bronze, enquanto Ana Carolina Silva brilhou com a medalha de ouro. A modalidade ainda promete mais pódios, com as finais a serem realizadas amanhã.

Joyce Oliveira e Cátia Oliveira ficaram com o bronze no tênis de mesa. (Alexandre Schneider/CPB)

No tênis de mesa, Joyce e Catia Oliveira conquistaram o bronze na classe WD4, após serem derrotadas pela Coreia do Sul na semifinal. Além disso, Claudio Massad e Luiz Manara garantiram vaga nas semifinais da classe MD18, assim como Bruna Alexandre e Dani Rauen, que avançaram na classe WD20 após vencerem as ucranianas, garantindo pelo menos mais duas medalhas para o Brasil, ainda sem definição de cor.

Confira todas as medalhas do Brasil nesta sexta-feira:

- Petrúcio Ferreira (atletismo) - ouro - 100m na classe T47

- Ricardo Gomes de Mendonça (atletismo) - ouro - 100m na classe T37

- Julio Cesar (atletismo) - ouro - 5000m na classe T11

- Ana Carolina Moura (taekwondo) - ouro - categoria até 65kg

- Yeltsin Jacques (atletismo) - bronze - 5000m na classe T11

- Silvana Fernandes (taekwondo) - bronze - categoria até 57kg

- Talisson Glock (natação) - bronze - 200m medley

- Revezamento 4x50m livre misto (natação) - bronze

- Joyce Oliveira e Cátia Oliveira (tênis de mesa) - bronze - duplas femininas WD5