Olimpíadas 2024: Após prata no individual geral, Rebeca Andrade anuncia aposentadoria da prova

A ginasta Rebeca Andrade fez história, mais uma vez, nas Olimpíadas de Paris. A brasileira de 25 anos conquistou a prata no individual geral nos Jogos Olímpicos, atrás apenas da estadunidense Simone Biles, e se tornou a mulher com mais medalhas pelo Brasil. Mas, de acordo com a atleta, esta foi sua última participação na prova.

O anúncio foi feito por Rebeca após a conquista da prata. Conforme a ginasta, a disputa exige muito do seu corpo e a curto prazo, a sua decisão é essa: parar.

"Eu queria muito que hoje fosse uma competição especial para mim, e foi. Porque, para mim, foi o meu último individual geral. Exige muito do meu corpo, principalmente das minhas pernas, dos meus joelhos e de tudo mais. Eu falo que o futuro a Deus pertence. Vai que, do nada, se der um 'tchan' na minha cabeça, se meu corpo melhorar, eu mude de ideia", declarou a brasileira em entrevista após a prova.

O individual geral da ginástica artística envolve todos os aparelhos da modalidade: trave, salto, solo e barras assimétricas. Por isso, a prova é em alto nível e exige muito esforço físico, concentração e técnica. Rebeca já passou por algumas cirurgias no joelho - uma bastante grave no ligamento -, e talvez por isso, tenha tomado essa decisão.

Na prova, que ocorreu na última quinta-feira (1º), a brasileira foi a principal rival de Simone Biles, que é considerada uma das maiores ginastas da história. A disputa, foi ponto a ponto e decidida na última rotação do solo.

No final, Biles ficou com ouro com a pontuação 59.131 e Rebeca Andrade conquistou a prata, com 57.932, 1,199 pontos a menos que a norte-americana. Com a medalha, a brasileira se tornou a atleta feminina com mais pódio pelo Brasil. Agora, a ginasta tem quatro, mas o número pode aumentar.

No próximo sábado (3), ocorre a final do salto feminino, onde a brasileira foi ouro em Tóquio. Na segunda (5), as duas se enfrentam na trave de equilíbrio e no solo feminino. A expectativa é que tanto Biles, quanto Rebeca conquistem pódios nas provas.