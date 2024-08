Olimpíadas: Rebeca Andrade e Simone Biles vão competir pelo ouro em mais três finais; saiba quando

Nesta quinta-feira (01/08), Rebeca Andrade conquistou sua segunda medalha de prata na final individual geral feminina dos Jogos Olímpicos de Paris. A competição foi marcada pelo intenso confronto direto com Simone Biles, que levou o ouro. Apesar da disputa acirrada, ainda há mais oportunidades para as atletas se enfrentarem em outras três finais: no salto, na trave e no solo.

No total, a ginástica artística conta com seis finais:

- A final por equipes, em que as ginastas brasileiras conquistaram a medalha de bronze na terça-feira, 30. Essa conquista representa um feito inédito para o Brasil;

- A final individual geral, realizada nesta quinta-feira, com o ouro para Biles e a prata para Rebeca Andrade;

- As finais de cada aparelho sendo salto sobre cavalo, barras assimétricas (ou paralelas), solo e trave de equilíbrio;

- Nas classificatórias, Rebeca Andrade obteve o 2º lugar em dois dos quatro aparelhos: salto sobre cavalo e solo. Simone Biles teve a maior pontuação em todos os aparelhos, exceto na trave de equilíbrio, onde a chinesa Yaqin Zhou ficou em primeiro lugar, seguida por Simone e Rebeca. Nenhuma das duas se classificou nas barras assimétricas.

Portanto, agora, Simone Biles e Rebeca Andrade ainda irão lutar pelo ouro nas finais previstas para:

- 03/08 (Sábado): às 11h20, salto feminino (Final)

- 04/08 (Domingo): às10h40, barras assimétricas feminino (Final)

- 05/08 (Segunda): às 7h36, barra de equilíbrio feminino (Final), e às 9h20, solo feminino (Final).