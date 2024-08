Olimpíadas 2024: Seleção feminina de vôlei se 'vinga' do Japão e avança às quartas de final

A seleção feminina de vôlei entrou em quadra nesta quinta-feira (1º) com força total para garantir a vaga nas quartas de final das Olimpíadas de Paris. A equipe de Zé Roberto atropelou o Japão e se vingou das japonesas após a eliminação na semi da VNL (Liga das Nações). O time do Brasil venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/17 e 25/18.

Agora, na última rodada da fase de grupos, a seleção vai encarar a Polônia. As duas equipes brigam pela liderança da chave B. O duelo ocorrerá no próximo domingo (4), às 16h.

O Brasil fez uma excelente partida. Todos os setores do jogo funcionaram muito bem e o time foi o grande destaque. A capitã Gabi foi a maior pontuadora da partida, com 17 pontos, seguida por Ana Cristina, com 15. A levantadora Roberta se destacou na distribuição de bolas e Nyeme brilhou na defesa brasileira.

O jogo entre o Brasil e o Japão era tenso. As japonesas foram responsáveis por eliminar a seleção brasileira na semi da Liga das Nações. Com isso, a partida era importante para espantar qualquer fantasma do passado. E a equipe de Zé Roberto cumpriu o papel.

Brasil se "vingou" do Japão (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

O duelo começou equilibrado, no entanto, muito organizado em quadra, o Brasil ficou próximo do placar o tempo todo até virar e fechar o set em 25 a 20. Na segunda parcial, a seleção foi ainda mais forte e fez 25 a 17.

No último set, as japonesas não tiveram poder de reação para forçar uma quarta parcial e o Brasil dominou o jogo novamente. Com a defesa funcionando, ataque e poucos erros, as brasileiras venceram por 25 a 18 e garantiram a vaga para as quartas.

Além da vaga, a vitória também foi um presente ao treinador Zé Roberto, que completou 70 anos na última quarta-feira (31).