Fotos das Olimpíadas de Paris: veja as imagens de hoje, quinta-feira (01/08)

Jogadoras do Brasil posam para uma foto da equipe após a partida de vôlei feminino da fase preliminar entre Brasil e Japão durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 na South Paris Arena 1 em Paris em 1º de agosto de 2024. O Brasil venceu a partida por 3 a 0. (Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

(REUTERS/Marko Djurica)

Martine Soffiatti Grael do Brasil e Kahena Kunze do Brasil são apresentadas antes da corrida. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Ana Carolina da Silva do Brasil, Gabriela Braga Guimarães do Brasil e Sarina Nishida do Japão em ação. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Airi Miyabe do Japão e jogadoras do Brasil reagem durante a partida. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

O Time Brasil comemora durante partida contra o Japão. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Seleção brasileira reage após a eliminatória 1. (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Hugo Calderano do Brasil em ação durante sua partida das quartas de final contra Woojin Jang da Coreia do Sul. Pool via (REUTERS/Antonin Thuillier)

Hugo Calderano do Brasil comemora após vencer sua partida das quartas de final contra Woojin Jang da Coreia do Sul. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Hugo Calderano do Brasil em ação durante sua partida das quartas de final contra Woojin Jang da Coreia do Sul. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Leonardo Gonçalves do Brasil reage após perder para Dzhafar Kostoev dos Emirados Árabes Unidos. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Leonardo Goncalves do Brasil em ação contra Dzhafar Kostoev dos Emirados Árabes Unidos. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Mariane Fernandes do Brasil, Dione Housheer da Holanda e Kelly Rosa do Brasil em ação (REUTERS/Eloisa Lopez)

Nikita van der Vliet da Holanda, Mariane Fernandes do Brasil e Laura van der Heijden da Holanda em ação (REUTERS/Eloisa Lopez)

Alice Bellandi da Itália em ação contra Mayra Aguiar do Brasil. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Gabriel Bordier da França, Rhydian Cowley da Austrália, Caio Bonfim do Brasil e Massimo Stano da Itália em ação durante a corrida enquanto a torre Eiffel é vista. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Caio Bonfim do Brasil comemora ao cruzar a linha para ganhar a prata. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

(REUTERS/Amanda Perobelli)

O medalhista de ouro Brian Daniel Pintado, do Equador, posa durante a cerimônia do local com o medalhista de prata Caio Bonfim, do Brasil, e o medalhista de bronze Alvaro Martin, da Espanha, enquanto a torre Eiffel é vista. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

O medalhista de ouro Brian Daniel Pintado, do Equador, posa no pódio durante a cerimônia do local com o medalhista de prata Caio Bonfim, do Brasil, e o medalhista de bronze Alvaro Martin, da Espanha. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)