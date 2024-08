Olimpíadas 2024: Ana Patrícia e Duda serão porta-bandeiras do Brasil no encerramento dos Jogos

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou na tarde deste sábado (10/08) que as atletas Duda e Ana Patrícia serão as porta-bandeiras da delegação brasileira durante a cerimônia de encerramento das Olimpíadas 2024. A dupla ganhou a medalha de ouro no vôlei de praia na última sexta-feira (09/08).

Paulo Wanderley, presidente do COB, destacou ao portal da instituição a importância das atletas para o Brasil durante os Jogos Olímpicos de Paris. “Duda e Ana Patrícia representaram com excelência os principais valores olímpicos e nos encheram de orgulho. Quebraram um jejum de ouros para o Brasil no vôlei de praia que perdurava por 28 anos, desde o histórico título de Jackie Silva e Sandra Pires em Atlanta 1996. A bandeira brasileira está em excelentes mãos”, disse.

"Estou muito feliz de viver tudo isso depois da medalha de ouro. Levar a bandeira junto com a Ana Patrícia vai ser para fechar com chave de ouro. Estou muito grata por essa oportunidade. Agradeço ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) por ter me dado essa chance. A gente está muito feliz de poder finalizar desse jeito", disse Duda em entrevista ao portal do COB.

“O vôlei de praia é uma modalidade importantíssima para o esporte brasileiro, que frequentemente vai a pódios em Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos há pelo menos três décadas. Esta escolha por Duda e Ana Patrícia se deve muito ao merecimento delas, e também uma homenagem a tantos atletas do passado que construíram essa história de sucesso”, complementou Rogério Sampaio, diretor-geral do Comitê e Chefe da delegação Brasileira nas Olimpíadas 2024.

Cerimônia de Encerramento das Olimpíadas 2024

A cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris ocorrerá às 16h (horário de Brasília) deste domingo (11/08), no complexo esportivo Stade de France. O evento durará cerca de três horas e estima-se que 80 mil pessoas comparecerão. A cerimônia poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela SporTV, pelo Globoplay e pela Cazé TV.