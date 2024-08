Olimpíadas 2024: Ana Patrícia e Duda batem canadenses e conquistam o ouro do vôlei de praia feminino

Em uma partida tensa, Ana Patrícia e Duda mostraram sangue-frio para conquistar o tão sonhado ouro no vôlei de praia, nas Olimpíadas de Paris 2024. As brasileiras enfrentaram as canadenses Brandie e Melissa, vencendo por 2 sets a 1, com parciais de 26/24, 12/21 e 15/10. O triunfo encerrou um jejum de 28 anos sem o título olímpico na modalidade para o Brasil.

O duelo começou com as canadenses dominando a quadra. Brandie e Melissa mostraram maior volume de jogo, abrindo uma vantagem de 8 a 2 no primeiro set. As brasileiras, apesar de alguns erros iniciais, reagiram. A virada começou quando Ana Patrícia, em uma jogada incrível, salvou uma bola com a cabeça. O ponto de inflexão veio em 18 a 17 para as brasileiras, e o set foi decidido apenas no detalhe. Duda, em um lance de pura habilidade, surpreendeu as adversárias com um passe de manchete que fechou o placar em 26 a 24.

Determinadas a reverter a situação, as canadenses voltaram para o segundo set com uma postura agressiva. Melissa, aproveitando-se de momentos de hesitação da dupla brasileira, cresceu na partida, especialmente com bolas de segunda. A pressão foi tanta que as canadenses abriram uma vantagem de 18 a 11, fechando o set com facilidade por 21 a 12, e forçando o tie-break.

VEJA MAIS

No set decisivo, Ana Patrícia e Duda precisaram demonstrar o porquê de serem consideradas a melhor dupla do mundo. E assim fizeram. Ignorando a derrota no set anterior, abriram rapidamente 5 a 2, controlando o tie-break com autoridade. As canadenses, por sua vez, sentiram a pressão e, em um momento de tensão, chegaram a reclamar do olhar de Ana com o árbitro. Em uma intervenção inusitada, o DJ do evento tocou "Imagine" de John Lennon, relaxando o ambiente e arrancando sorrisos das jogadoras.

Com o clima mais leve, Ana Patrícia e Duda mantiveram a calma e seguiram firmes até o final. O ponto do ouro veio das mãos de Duda, encerrando o tie-break em 15 a 10 e colocando fim a quase três décadas de espera pelo ouro olímpico do vôlei de praia feminino do Brasil.