Olimpíadas 2024: Francês que desdenhou de Alison dos Santos acaba atrás do brasileiro e sem medalha

O brasileiro Alison "Piu" dos Santos conquistou a medalha de bronze na final dos 400 metros com barreiras durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024, nesta sexta-feira (9) marcando seu segundo pódio consecutivo na modalidade. Durante a semifinal realizada na última quarta-feira (7), o francês Clément Ducos comentou sobre o desempenho de Alison dos Santos, destacando que o brasileiro não estava em sua melhor forma.

"Estou muito feliz. Eu terminei em segundo lugar, atrás do Karsten (Warholm). É uma grande conquista. Eu queria correr rápido como sempre. Não fiz recorde, mas o que importa é a posição. Pelo tempo, não estou tão surpreso. Talvez o segundo lugar acima do Santos seja uma surpresa, mas acho que ele não está na forma que já teve", disse Ducos após a semifinal.

No entanto, o francês ficou sem medalha na disputa da final. O pódio da competição contou com o ouro do estadunidense Rai Benjamin, a prata do norueguês Karsten Warholm, campeão em Tóquio-2020, e o bronze de Alison dos Santos. Com o tempo de 47s26, Piu ficou a apenas 20 centésimos da medalha de prata, mas fez história ao garantir o segundo bronze consecutivo na modalidade, após também ter chegado em terceiro na prova de Tóquio.

Neste embate histórico dos 400m com barreiras, Piu, Warholm e Benjamin repetiram o pódio olímpico da última edição, em que Warholm conquistou o ouro com um recorde mundial e Benjamin a prata.