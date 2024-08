Boxeadora argelina vítima de polêmica de gênero conquista o ouro no boxe

Na manhã desta sexta-feira (9), a argelina Imane Khelif sagrou-se campeã olímpica na categoria até 66kg ao derrotar a chinesa Liu Yang por decisão unânime dos juízes. A luta, marcada por muita expectativa e apoio fervoroso da torcida argelina, foi o ponto alto de um torneio no qual Khelif esteve sob intensa atenção midiática, não só por seu desempenho no ringue, mas também pela polêmica que a cercou desde o início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A torcida argelina lotou o ginásio, ovacionando Khelif desde o momento em que seu nome foi anunciado. Durante a luta, os gritos e cantos de apoio à atleta não cessaram, criando uma atmosfera eletrizante. No primeiro round, a disputa foi equilibrada, com trocas intensas de golpes entre as duas atletas. No entanto, Khelif conseguiu se destacar e, na avaliação dos árbitros, venceu o round. No segundo, a argelina dominou completamente, consolidando sua vantagem. No terceiro e último round, ela soube administrar a luta para garantir a vitória, conquistando assim o ouro olímpico.

Este ouro é a segunda medalha conquistada pela Argélia nos Jogos Olímpicos de Paris, somando-se à vitória da jovem ginasta Kaylia Nemour, de 17 anos, que brilhou na final das barras assimétricas.

Resultados do dia

Além do triunfo de Khelif, outros boxeadores também se destacaram nesta sexta-feira. Asadkhuja Muydinkhujaev, do Uzbequistão, conquistou o ouro na categoria 71kg ao derrotar o italiano Marco Verde. Na categoria 50kg feminino, a chinesa Yu Wu levou a melhor sobre a turca Buse Naz Çakıroğlu. Já na categoria 92kg masculino, Lazizbek Mullojonov, também do Uzbequistão, venceu Loren Berto, do Azerbaijão.

Entenda a polêmica

A participação de Khelif nos Jogos Olímpicos de Paris esteve envolta em polêmica desde o início. A boxeadora havia sido banida do Mundial amador de 2023 pela Associação Internacional de Boxe (IBA), sob a alegação de que ela não atendia aos requisitos de elegibilidade para competir entre mulheres. A IBA chegou a submetê-la a um teste de gênero, e o presidente da entidade, o russo Umar Kremlev, afirmou que Khelif teria cromossomos XY, embora o resultado oficial do teste nunca tenha sido divulgado.

O torneio olímpico de boxe, entretanto, está sendo realizado sem a influência da IBA, que perdeu sua certificação junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI) no ano passado. Sob a gestão direta do COI, Khelif recebeu autorização para competir, o que não impediu que ela fosse alvo de uma campanha de ódio.

Logo em sua estreia nos Jogos, Khelif enfrentou a italiana Angela Carini, que abandonou a luta após apenas 46 segundos, alegando dor intensa no nariz após sofrer dois golpes. O abandono gerou uma onda de discursos de ódio e rumores infundados de que Khelif seria uma atleta transgênero, o que foi prontamente desmentido pelo COI, que reiterou que a argelina cumpria todos os requisitos para competir. Em resposta, a IBA, em conflito com o COI, anunciou que concederia a Carini uma premiação equivalente à de uma medalha de ouro.

Diante da crescente polêmica, tanto autoridades quanto o povo argelino se uniram em defesa de Khelif, manifestando apoio à atleta nas esferas políticas e nas ruas de Paris. Após a luta que garantiu sua vaga na final, Khelif procurou encerrar a discussão:

"Não quero que nada seja dito sobre a controvérsia. Eu simplesmente tive a performance que esperava fazer hoje para deixar os fãs felizes", declarou Khelif em entrevista à Reuters.

Com a medalha de ouro no peito, Khelif não apenas trouxe orgulho para seu país, mas também se firmou como uma voz contra a discriminação, mesmo diante de adversidades que foram além das quatro cordas do ringue.