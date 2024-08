Taiwanesa Lin garante medalha no boxe em Paris em meio à polêmica sobre gênero

A boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting venceu a búlgara Svetlana Kamenova Staneva por decisão unânime em uma luta pelas quartas de final do peso pena na Olimpíada de Paris neste domingo, garantindo a terceira medalha de boxe de Taiwan nesta edição dos Jogos.

Lin e a boxeadora argelina Imane Khelif estão no centro de uma tempestade nas mídias sociais durante os Jogos por terem sido desqualificadas durante o Campeonato Mundial de 2023, depois de serem punidas por violarem regras não especificadas de elegibilidade de gênero da Associação Internacional de Boxe (AIB).

"Sei que todo o povo de Taiwan está me apoiando e me dando suporte, e levarei essa energia até o fim", disse Lin após sua vitória.

"Recebi muitas mensagens de apoio. Não as li porque fechei minhas plataformas de mídia social."

O Comitê Olímpico Internacional (COI) disse neste domingo que os testes da AIB realizados nas duas lutadoras no ano passado eram ilegítimos e não tinham credibilidade.

"Esses testes não são testes legítimos. Os testes em si, o processo dos testes, a natureza ad hoc dos testes não são legítimos", disse o porta-voz do COI, Mark Adams, em uma coletiva de imprensa.

O torneio de boxe em Paris está sendo organizado pelo COI, que retirou o reconhecimento internacional da AIB em 2023 por questões de governança e finanças.

Na sexta-feira, o Comitê Olímpico Búlgaro disse que havia expressado suas preocupações sobre a presença das duas boxeadoras no torneio durante uma reunião com a Comissão Médica e Científica do COI em 27 de julho.

"Yu-ting é ótima!", disse o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, em sua página do Facebook após a vitória de Lin.

"Nos últimos dias, o povo de Taiwan ficou indignado com as calúnias contra ela. Ao enfrentar o desafio, Yu-ting é destemida e usa sua força para acabar com os rumores. Vamos continuar torcendo por ela!"