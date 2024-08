Olimpíadas 2024: No boxe, Jucielen Romeu perde nas quartas e dá adeus à disputa por medalha

A participação do Brasil no boxe nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 chegou ao fim. Neste domingo (4), Jucielen Romeu foi derrotada por Ezra Kahraman nas quartas de final da categoria até 57kg, encerrando sua campanha na competição.

Jucielen era a última representante brasileira na disputa. Com sua eliminação, o país encerra sua participação com uma medalha: o bronze conquistado por Bia Ferreira no sábado (3).

Dessa forma, o Brasil mantém sua tradição de subir ao pódio no boxe desde Londres 2012, quando conquistou três medalhas. Na Rio 2016, o país obteve seu primeiro ouro com Robson Conceição, enquanto em Tóquio 2020 garantiu três medalhas, uma de cada cor.

A luta começou intensa, com golpes trocados de ambos os lados. Jucielen adotou um ritmo agressivo desde o início, mas a turca reagiu e venceu o primeiro round por unanimidade.

No segundo round, o cenário se manteve equilibrado, com ambas as boxeadoras mantendo um ritmo agressivo. Jucielen conseguiu vencer esta parcial por 4 a 1.

No terceiro e decisivo round, Jucielen começou bem, mas o cansaço era evidente em ambas as atletas. Nos momentos finais, Kahraman aumentou o ritmo e encaixou mais golpes, vencendo a parcial por 4 a 1 e garantindo a vitória.