Olimpíadas 2024: Hugo Calderano perde para rival francês e deixa escapar o bronze inédito

Após grande expectativa, Hugo Calderano foi derrotado na disputa pela medalha de bronze do torneio individual de tênis de mesa pelo francês Felix Lebrun, com o placar de 4 a 0. As parciais foram 7 x 11, 10 x 12, 7 x 11 e 6 x 11. O brasileiro encerra a participação nos Jogos Olímpicos de Paris sem medalha, apesar de ter alcançado o melhor resultado de sua carreira nas Olimpíadas.

A partida de Calderano começou com dificuldades acentuadas. Lebrun aproveitou o apoio fervoroso dos franceses, que transformaram o ginásio em um caldeirão, para pressionar Hugo e mostrar agressividade desde o início.

Calderano chegou a abrir uma vantagem de dois pontos, mas levou uma invertida de seis pontos consecutivos e não conseguiu reagir, vendo o rival fechar o primeiro set em 11 x 7.

No segundo set, Lebrun manteve um ritmo forte, enquanto Calderano ainda parecia sentir a pressão do momento. Após o francês abrir 8 x 3, Calderano reagiu, virou o jogo e chegou a ter o set point em 10 x 9, mas cedeu três pontos seguidos para o adversário, que fechou a segunda etapa e abriu 2 a 0.

Hugo começou bem o terceiro set e novamente conseguiu uma pequena vantagem. No entanto, o jovem francês soube reagir, aproveitou-se dos erros do brasileiro, virou e venceu a parcial por 11 x 7, ficando a uma vitória do bronze.

Calderano entrou no quarto set já pressionado e com uma margem de erro muito pequena para sonhar com a medalha, parecendo sentir a situação. Félix abriu uma larga vantagem logo no início e venceu a quarta etapa por 11 x 6, deixando o brasileiro sem a medalha de bronze.