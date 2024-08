Olimpíadas 2024: Marcus D’Almeida cai nas oitavas do tiro com arco

O Brasil ainda não conquistou sua primeira medalha olímpica no tiro com arco. Líder do ranking mundial, Marcus Vinicius D’Almeida foi eliminado nas oitavas de final da competição masculina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A partida decisiva ocorreu neste domingo, 4 de agosto.

O arqueiro brasileiro enfrentou Kim Woojin, da República da Coreia, que ocupa o segundo lugar no ranking mundial e é tricampeão olímpico por equipes. Com um placar de 7 a 1 em quatro sets, Marcus foi derrotado, e o coreano avançou para as quartas de final, onde enfrentará o turco Mete Gazoz, atual campeão olímpico individual.

Este resultado marca o fim da participação do Brasil no tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Sem conseguir classificar as equipes masculinas, o país competiu no individual masculino, no individual feminino com Ana Luiza Caetano (também eliminada nas oitavas) e nas duplas mistas (eliminadas na primeira rodada).

Apesar de não conquistar a tão esperada medalha, Marcus D’Almeida iguala seu melhor desempenho (e o do Brasil) entre os homens, tendo sido eliminado nas oitavas de final também em Tóquio 2020. Além disso, pela primeira vez, dois arqueiros brasileiros chegaram às oitavas de final na mesma edição dos Jogos Olímpicos.