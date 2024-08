Olimpíadas 2024: Com ouro no vôlei de praia, veja o desempenho do Brasil nesta sexta (09/08)

A reta final dos Jogos Olímpicos de Paris se aproxima, mas os atletas brasileiros seguem conquistando medalhas. A sexta-feira (9) foi marcada por conquistas expressivas, com destaque para o histórico ouro de Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia. A dupla superou as canadenses Melissa e Brandie por 2 sets a 1, com parciais de 26/24, 12/21 e 15/10, quebrando um jejum de 28 anos sem ouro na modalidade para o Brasil.

O pódio olímpico também foi colorido por mais duas medalhas brasileiras. Isaquias Queiroz conquistou a prata no C1 1000m, sua quinta medalha olímpica, após uma incrível arrancada nos últimos 250 metros. Já Alison dos Santos garantiu o bronze nos 400 metros com barreiras, repetindo o feito dos Jogos de Tóquio.

Entretanto, nem todos os brasileiros conseguiram subir ao pódio. Giullia Penalber ficou próxima da medalha, mas terminou em quinto lugar no wrestling após ser derrotada na disputa pelo bronze. Almir Jr., no salto triplo masculino, finalizou na 11ª posição, mas teve um momento especial ao pedir a namorada em casamento no Stade de France. Na maratona aquática, Guilherme Costa precisou abandonar a prova após 7,6 km, e o ouro ficou com o húngaro Kristóf Rasovszky.

Ainda assim, o Brasil teve outros motivos para comemorar. Bárbara Domingos fez história ao se tornar a primeira brasileira a se classificar para a final do individual geral na ginástica rítmica, onde terminou em 10º lugar.