Olimpíadas 2024: saiba tudo sobre a cerimônia de encerramento e competições deste domingo (11/8)

Após mais de 20 dias de competições, as Olimpíadas de Paris 2024 encerram oficialmente neste domingo (11/8). A edição francesa da maior disputa esportiva do mundo passou por momentos de altos e baixos desde o início, e encerra com um dia de competições pelas últimas medalhas e uma cerimônia de encerramento com atrações musicais e a preparação para a próxima edição: Los Angeles 2028.

Antes da cerimônia, ainda haverá disputas por medalhas no atletismo, basquete feminino, ciclismo, handebol, levantamento de peso, hipismo, natação, esgrima, laser run, polo aquático, vôlei feminino, wrestling. No entanto, o Brasil não disputa medalhas em nenhuma das modalidades.

Confira o horário de disputa das principais modalidades no domingo (11/8):

03h | Maratona - feminino

06h30 | Basquete feminino - disputa do bronze

07h10 | Natação - individual feminino (final)

10h30 | Basquete feminino - disputa do ouro

08h | Vôlei: Estados Unidos x Itália - disputa do ouro (FEM)

Cerimônia de encerramento

A cerimônia oficial de encerramento das Olimpíadas inicia às 16h (horário de Brasília). O evento irá misturar cenas já gravadas com momentos ao vivo, algo parecido com o que foi realizado na cerimônia de abertura do evento. De acordo com o portal americano Variety, os cantores Billie Eilish e Snoop Dogg, e a banda Red Hot Chili Peppers, irão performar direto de Los Angeles, sede da próxima edição dos Jogos Olímpicos.

Existem ainda rumores da presença das estrelas Beyoncé e Taylor Swift, algo não confirmado. Além deles, o evento terá a participação de Tom Cruise, que fará uma manobra de alto risco para começar a divulgar os Jogos de 2028.

Ainda de acordo com a organização, estão previstos mais de 100 artistas, incluindo dançarinos, acrobatas, artista de circo e músicos renomados para o evento que terá parte dele realizado no ar com espetáculos de luzes que prometem guiar o público por uma jornada entre o passado, o presente e o futuro. Os responsáveis pela abertura declararam que foram feitas diversas revisões na cerimônia para evitar erros e mal entendidos como ocorreram na abertura.