Olimpíadas de Paris: Jordan Chiles deve devolver medalha de bronze após revisão da final de solo

A ginasta norte-americana Jordan Chiles terá que devolver a medalha de bronze conquistada na final do solo da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024 . A decisão foi anunciada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) após a Federação Internacional de Ginástica (FIG) confirmar, neste sábado, que a romena Ana Barbosu é a verdadeira terceira colocada na prova.

Inicialmente, Chiles havia ficado em terceiro lugar no pódio, mas sua nota foi revista após uma decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) . A revisão da pontuação apontou que um acréscimo de 0,100 na nota da americana, solicitado pela delegação dos Estados Unidos, foi considerado irregular por ter sido feito fora do prazo regulamentar de um minuto após o anúncio da nota.

Em resposta à decisão, Chiles anunciou que vai se afastar das redes sociais para focar em sua saúde mental . A ginasta publicou emojis de corações partidos em seus stories no Instagram, onde tem mais de 1 milhão de seguidores, e em seguida escreveu: "Estou tirando um tempo e me afastando das redes sociais pela minha saúde mental. Obrigado".

Simone Biles, colega de equipe de Chiles e uma das principais ginastas dos Estados Unidos, expressou seu apoio à amiga após o anúncio da decisão.

Comunicado do COI e FIG

O COI informou estar em contato com o Comitê Olímpico dos Estados Unidos para tratar da devolução da medalha, e com o Comitê Olímpico da Romênia para organizar a cerimônia de entrega do bronze a Ana Barbosu.

A FIG, por sua vez, divulgou uma nota acatando a decisão do CAS. "A nota inicial de 13.666 dada a Jordan Chiles (EUA) foi restabelecida. O ranking da final do solo da ginástica artística feminina foi modificado, com Ana Barbosu (Romênia) terminando em terceiro com a nota de 13.766", declarou a federação.

Revisão da Pontuação

A revisão da pontuação ocorreu após uma audiência realizada pelo CAS, na qual foi constatado que o recurso dos EUA para aumentar a nota de Chiles foi feito fora do prazo estabelecido no regulamento. Sem o acréscimo, a pontuação final de Chiles caiu para 13.666, colocando-a na quinta posição.

Com a decisão, Ana Barbosu, que havia recebido a nota 13.700, passa a ocupar o terceiro lugar. Sabrina Maneca-Voinea, também da Romênia, recebeu a mesma nota, mas ficou em quarto lugar pelos critérios de desempate.