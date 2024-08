Olimpíadas 2024: Após recurso, Justiça altera final do solo feminino e romena fica com 3ª colocação

Cinco dias após a final do solo da ginástica artística das Olimpíadas de Paris, o pódio da prova sofreu uma mudança. A romana Ana Maria Barbosu conseguiu a confirmação do terceiro lugar após um recurso feito pela Federação da Romênia. Com isso, a estadunidense Jordan Chiles sofreu alteração na nota, saindo de 13.766 para 13.666, e perdeu a posição.

Assim, o bronze ficaria com a romena Ana Barbosu, contudo, na decisão do CAS (Corte Arbitral do Esporte), que ocorreu em audiência neste sábado (10), na Suíça, o que será feito com as medalhas fica sob responsabilidade da Federação Internacional de Ginástica (FIC). No entanto, a atleta da Romênia deve ficar com o bronze.

O recurso da federação romena ocorreu pois a equipe de Jordan Chiles entrou com o pedido de revisão da nota após o tempo permitido. Assim, a reclamação do time norte-americano não seria valida. Segundo informações do jornal Euronews, o CAS atestou a quebra da regra e "devolveu" o pódio de Ana Maria Barbosu.

Na audiência, a Corte ouviu as partes envolvidas e atestou que era irregular os 0.100 dados a Jordan Chiles. O acréscimo fez com que a estadunidense saísse da quinta colocação para a terceira.

Durante a transmissão ao vivo, é possível ver que Ana já está comemorando a medalha quando olha novamente para o telão e vê a nota de Chiles. A frustração toma conta da expressão da ginasta, que fica sem entender o que aconteceu.

Além disso, a equipe da romena reclamava de uma punição que a atleta havia tomado por supostamente ter pisado fora do tablado, contudo, após revisão, foi constatado que não havia tido infração.

Assim, após a decisão final, Barbosu saltou para a terceira posição e Sabrina Voinea sobe para a quarta colocação, enquanto a norte-americana Jordan Chiles cai para a quinta. A prova foi vencida pela brasileira Rebeca Andrade e a estadunidense Simone Biles ficou com a prata.

Nas redes sociais, a ginasta dos EUA disse que iria se afastar da internet, pois estava triste com a situação e pela sua saúde mental.

"Vou tirar esse tempo para mim e me retirar das redes sociais pela minha saúde mental", escreveu a ginasta nos stories do Instagram. Antes disso, ela havia postado vários emojis de corações partidos.